Sitapur News: मारपीट के आरोप में सपा सभासद पर प्राथमिकी दर्ज

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नारायन नगर हेमपुरवा निवासी प्रमोद कुमार पांडेय ने आरोप लगाया कि पांच सितंबर की शाम करीब सात बजे उनका बेटा परचून की दुकान पर सामान लेने गया था। वहां नितिन सिंह समेत चार लोगों ने उसे पीटा। अपशब्द कहने के साथ जान से मारने की धमकी दी। बेटे के फोन पर वह पत्नी के साथ मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उनको भी पीटा। उन्होंने तहरीर में जमीन पर गाड़ी खड़ी कर कब्जा करने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है।वहीं, समाजवादी पार्टी सभासद तरीनपुर निवासी नितिन सिंह ने आरोप लगाया कि उनके मकान के पास एलआईसी कार्यालय के सामने स्थित ग्राउंड में कुछ लोग आए दिन शराब और नशे की हालत में जुआ खेलते हैं। पांच सितंबर की सुबह करीब नौ बजे वह उन्हें समझाने गए थे। आरोप है कि राजन पांडेय, प्रमोद पांडेय, उनकी पत्नी और दो बेटियां समेत अन्य लोग लाठी-डंडे और लोहे की रॉड लेकर पहुंच गए और उनको पीटा। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उसे बचाया। नितिन सिंह की तहरीर पर राजन पांडेय समेत चार लोगों के खिलाफ और प्रमोद कुमार पांडेय की तहरीर पर नितिन सिंह समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस जांच कर रही है।