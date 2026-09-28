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Sitapur News: खेत देखने गए किसान की संदिग्ध हालत में मौत

Mon, 28 Sep 2026 12:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Mon, 28 Sep 2026 12:27 AM IST
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Farmer dies under suspicious circumstances after going to check his field.
लहरपुर। खेत में फसल देखने गए कुटीफरीदपुर गांव निवासी उमेश (50) की शनिवार रात संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को बिना सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया है।
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परिजनों के अनुसार बारिश के चलते उमेश अपने खेत में फसल का हाल देखने गए थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। रविवार सुबह उमेश खेत में अचेत और पूरी तरह भीगे हुए मिले। उनको सीएचसी लाया गया, जहां से वह जिला अस्पताल रेफर किए गए। वहां डॉक्टर ने जांच के बाद किसान उमेश को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं है। परिजन बारिश में लंबे समय तक भीगने और ठंड लगने से मौत की आशंका जता रहे हैं।
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