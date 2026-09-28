Sitapur News: एसडीएम ने प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण

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लहरपुर। भारी बारिश को देखते हुए उपजिलाधिकारी धामनी एम दास ने रविवार को शारदा नदी के किनारे स्थित ग्राम लोहारनपुरवा व इच्छा का स्थलीय निरीक्षण किया। ग्राम इच्छा के कटान प्रभावित छह परिवारों से पंचायत भवन में मिलकर वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन द्वारा दी जा रही सहायता के बारे में जानकारी ली। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता सुधीर कुमार ने बताया कि नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। इस मौके पर ग्रामीण और तहसीलकर्मी मौजूद रहे।