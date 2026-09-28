Sitapur News: एक हजार से अधिक खंभे टूटे, तीन हजार गांवों की बिजली गुल

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बिजली न आने से सबसे अधिक परेशानी पेयजल को लेकर हुई। शहर के कई मोहल्लों में लोग निजी हैंडपंपों से पानी भरते नजर आए। मोबाइल डिस्चार्ज होने से संपर्क भी बाधित रहा। बिजली के अभाव में घरों में अंधेरा छाने के साथ चक्कियां और कारखाने भी बंद रहे।भवानीपुर और पुराना सीतापुर उपकेंद्र से जुड़े मोहल्लों में दो दिन से बिजली नहीं थी। रविवार को विकास नगर, खूबपुर, तरीनपुर और भार्गव कॉलोनी में लोग निजी हैंडपंपों पर पानी भरते दिखे। सौरभ और सूरजभान ने बताया कि पानी के अभाव में दिनचर्या प्रभावित हुई। रामसहारे ने बताया कि मोबाइल डिस्चार्ज होने से संपर्क नहीं हो सका। रोहित ने बताया कि पानी की टंकी मंगाने के लिए फोन तक नहीं कर सके।खैराबाद की करीब 75 हजार आबादी तीन दिन से बिजली संकट झेल रही है। महेंद्रीटोला में जनरेटर से घरों की टंकियां भरी गईं। करनपुर, जोशीटोला और ललियापुर में नगरपालिका के टैंकरों से पानी पहुंचाया गया। बाजदारी टोला और हटौरा में लोग हैंडपंप से पानी भरते रहे। सिधौली के संतनगर में चार दिन से बिजली न आने पर लोगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायत की।तंबौर क्षेत्र में तीन दिन से बिजली आपूर्ति प्रभावित है। 33 केवी लाइन के सात खंभे टूटे हैं। करीब 100 अन्य खंभे, 50 इंसुलेटर और 18 क्रास आर्म क्षतिग्रस्त हुए हैं। महोली नगर में तीन दिन बाद बिजली बहाल हुई, लेकिन लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र के करीब चार लाख लोग अब भी बिजली का इंतजार कर रहे हैं। महमूदाबाद, बिसवां, पिसावां, मिश्रिख और नैमिषारण्य में भी आपूर्ति प्रभावित रही।बिजली आपूर्ति ठप होने से बड़ी संख्या में ई-रिक्शा चार्ज नहीं हो सके। इससे रविवार को सड़क पर ई-रिक्शा कम रहे और यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। राकेश, मोहित, उदय और रामलखन ने बताया कि चालकों ने सामान्य से अधिक किराया मांगा। चालक रामनरेश, वीरेंद्र और अवधेश ने बताया कि बिजली न होने से वाहन चार्ज नहीं हो पा रहे हैं।विकास नगर, खूबपुर, सिविल लाइन, प्रेमनगर, विजय लक्ष्मी नगर, घूरामऊ बंगला और शिवम कॉलोनी में रविवार को किराये के जनरेटर चलते रहे। बिजली न होने से सबमर्सिबल बंद रहे। कुछ लोगों ने जनरेटर से टंकी भरने के लिए 500 रुपये तक वसूले। उपेंद्र, आशीष, सौरभ मिश्रा, गौरव सिंह और बबलू ने कहा कि मजबूरी में लोगों को महंगे दाम पर पानी खरीदना पड़ा।अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण ने बताया कि बारिश और तेज हवा से पूरे जिले में भारी नुकसान हुआ है। एक हजार से अधिक खंभे टूटे हैं। तारों पर पेड़ गिरने और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने से आपूर्ति प्रभावित हुई है। पूरे जिले में बिजली बहाल करने का तेजी से प्रयास किया जा रहा है।