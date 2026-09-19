Sitapur News: शमशान भूमि पर हो गया कब्जा, अंतिम संस्कार में परेशानी

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इसी तरह भेलावां निवासी राकेश मौर्य ने नलकूप के लिए कनेक्शन नंबर न मिलने की शिकायत करते हुए बताया कि तीन चार बार विभाग के जेई एसडीओ से संपर्क किया पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। डीएम ने समाधान के निर्देश दिए। वहीं, मढिया निवासी सोनू यादव ने बताया कि गांव में 10 केवीए का ट्रांसफार्मर रखा है। टू फेस बिजली केबिल पड़ी है। इससे घरेलू उपकरणों के साथ-साथ कृषि कार्य में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने 25 केवीए ट्रांसफार्मर व थ्री फेस केबल डाले जाने की मांग की। डीएम ने बिजली विभाग के अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।समाधान दिवस के दौरान डीएम के समक्ष 126 प्रार्थना पत्र आए। इनमें 17 का मौके पर पक्षकारों की सहमति के आधार पर समाधान कराया गया। सुनवाई के दौरान एसपी अंकुर अग्रवाल, विधायक शशांक त्रिवेदी, एसडीएम शैलेंद्र गौतम, तहसीलदार अंकुर यादव व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।मृतक बताने से नहीं बन रहा राशन कार्डलहरपुर के मूडी खेड़ा निवासी सावित्री ने आरोप लगाया कि जब जब वह अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरती हैं तो उसमें उनके नाम के आगे मृतक लिखकर आता है। इस कारण से उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। पीड़िता सावित्री ने पोर्टल पर दर्ज विवरण को अपडेट कराने के साथ राशन कार्ड बनवाने की मांग की है।438 शिकायतों में 65 का हुआ समाधानतहसील- शिकायतें- समाधानमहोली- 126- 17सिधौली- 71-05सदर- 50-07मिश्रिख- 38- 13महमूदाबाद- 26- 07लहरपुर- 42- 05बिसवां- 85- 11योग- 438- 65