Sitapur News: शमशान भूमि पर हो गया कब्जा, अंतिम संस्कार में परेशानी
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sat, 19 Sep 2026 11:53 PM IST
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सीतापुर। डीएम साहब... फरीदपुर गांव की गाटा संख्या 72/2 रकबा 0.081 हेक्टेयर सरकारी अभिलेखों में शमशान के नाम दर्ज है। इस जमीन पर गांव के ही कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। इस कारण से अंतिम संस्कार करने में परेशानी होती है। यह गुहार फरीदपुर निवासी पंकज ने शनिवार को महोली तहसील सभागार में जनसुनवाई करने पहुंचे डीएम डॉ राजा गणपति आर से लगाई। डीएम ने मौके पर मौजूद एसडीएम को तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित किया।
इसी तरह भेलावां निवासी राकेश मौर्य ने नलकूप के लिए कनेक्शन नंबर न मिलने की शिकायत करते हुए बताया कि तीन चार बार विभाग के जेई एसडीओ से संपर्क किया पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। डीएम ने समाधान के निर्देश दिए। वहीं, मढिया निवासी सोनू यादव ने बताया कि गांव में 10 केवीए का ट्रांसफार्मर रखा है। टू फेस बिजली केबिल पड़ी है। इससे घरेलू उपकरणों के साथ-साथ कृषि कार्य में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने 25 केवीए ट्रांसफार्मर व थ्री फेस केबल डाले जाने की मांग की। डीएम ने बिजली विभाग के अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।
समाधान दिवस के दौरान डीएम के समक्ष 126 प्रार्थना पत्र आए। इनमें 17 का मौके पर पक्षकारों की सहमति के आधार पर समाधान कराया गया। सुनवाई के दौरान एसपी अंकुर अग्रवाल, विधायक शशांक त्रिवेदी, एसडीएम शैलेंद्र गौतम, तहसीलदार अंकुर यादव व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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मृतक बताने से नहीं बन रहा राशन कार्ड
लहरपुर के मूडी खेड़ा निवासी सावित्री ने आरोप लगाया कि जब जब वह अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरती हैं तो उसमें उनके नाम के आगे मृतक लिखकर आता है। इस कारण से उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। पीड़िता सावित्री ने पोर्टल पर दर्ज विवरण को अपडेट कराने के साथ राशन कार्ड बनवाने की मांग की है।
438 शिकायतों में 65 का हुआ समाधान
तहसील- शिकायतें- समाधान
महोली- 126- 17
सिधौली- 71-05
सदर- 50-07
मिश्रिख- 38- 13
महमूदाबाद- 26- 07
लहरपुर- 42- 05
बिसवां- 85- 11
योग- 438- 65
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इसी तरह भेलावां निवासी राकेश मौर्य ने नलकूप के लिए कनेक्शन नंबर न मिलने की शिकायत करते हुए बताया कि तीन चार बार विभाग के जेई एसडीओ से संपर्क किया पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। डीएम ने समाधान के निर्देश दिए। वहीं, मढिया निवासी सोनू यादव ने बताया कि गांव में 10 केवीए का ट्रांसफार्मर रखा है। टू फेस बिजली केबिल पड़ी है। इससे घरेलू उपकरणों के साथ-साथ कृषि कार्य में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने 25 केवीए ट्रांसफार्मर व थ्री फेस केबल डाले जाने की मांग की। डीएम ने बिजली विभाग के अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।
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समाधान दिवस के दौरान डीएम के समक्ष 126 प्रार्थना पत्र आए। इनमें 17 का मौके पर पक्षकारों की सहमति के आधार पर समाधान कराया गया। सुनवाई के दौरान एसपी अंकुर अग्रवाल, विधायक शशांक त्रिवेदी, एसडीएम शैलेंद्र गौतम, तहसीलदार अंकुर यादव व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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मृतक बताने से नहीं बन रहा राशन कार्ड
लहरपुर के मूडी खेड़ा निवासी सावित्री ने आरोप लगाया कि जब जब वह अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरती हैं तो उसमें उनके नाम के आगे मृतक लिखकर आता है। इस कारण से उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। पीड़िता सावित्री ने पोर्टल पर दर्ज विवरण को अपडेट कराने के साथ राशन कार्ड बनवाने की मांग की है।
438 शिकायतों में 65 का हुआ समाधान
तहसील- शिकायतें- समाधान
महोली- 126- 17
सिधौली- 71-05
सदर- 50-07
मिश्रिख- 38- 13
महमूदाबाद- 26- 07
लहरपुर- 42- 05
बिसवां- 85- 11
योग- 438- 65