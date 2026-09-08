Sitapur News: सिधौली में डंपर की चपेट में आकर ई-रिक्शा चालक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Tue, 08 Sep 2026 11:40 PM IST
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सिधौली। बिसवां मार्ग पर सूरजपुर गांव के पास मंगलवार देर शाम तेज रफ्तार डंपर की चपेट में ई-रिक्शा आ गया। डंपर ने ई रिक्शा में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा चालक बाजार निवासी पंकज (30) की मौत हो गई, जबकि दो किशोर घायल हो गए।
पंकज अपने ई-रिक्शा से कमलापुर के सोनारी गांव निवासी विवेक (17) और विवेकनगर निवासी रवि चौरसिया (15) को लेकर सिधौली आ रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि डंपर का पहिया पंकज के सिर के ऊपर से निकल गया। तीनों को सीएचसी सिधौली ले जाया गया, वहां चिकित्सकों ने पंकज को मृत घोषित कर दिया।
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पंकज अपने ई-रिक्शा से कमलापुर के सोनारी गांव निवासी विवेक (17) और विवेकनगर निवासी रवि चौरसिया (15) को लेकर सिधौली आ रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि डंपर का पहिया पंकज के सिर के ऊपर से निकल गया। तीनों को सीएचसी सिधौली ले जाया गया, वहां चिकित्सकों ने पंकज को मृत घोषित कर दिया।
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