Sitapur News: आत्हत्या का प्रयास, हालत गंभीर

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गले में फंदा कस जाने से दुर्गेश की हालत गंभीर बनी हुई है। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार दुर्गेश ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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कुंवरगड्डी। अटरिया के धारानगर निवासी दुर्गेश (26) ने मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में फंदा लगाने का प्रयास किया। परिजनों को जानकारी होने पर उन्होंने युवक को फंदे से उतारकर सिधौली सीएचसी पहुंचाया।