फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Demand to remove the vegetable market from Hospital Road

Sitapur News: अस्पताल रोड से सब्जी मंडी हटाने की मांग

Wed, 14 Oct 2026 01:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 14 Oct 2026 01:21 AM IST
विज्ञापन
Demand to remove the vegetable market from Hospital Road
सरैंया। रामकुंड चौराहे पर लगने वाली लेबर मंडी और अस्पताल रोड पर संचालित सब्जी मंडी को स्थानांतरित करने की मांग उठी है। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के नामित सभासदों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोनों मंडियों को पूर्व में चिह्नित स्थान पर शिफ्ट कराने की मांग की है।
विज्ञापन


नामित सभासद आशुतोष बाजपेई 'अनल' के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि रामकुंड चौराहे पर प्रतिदिन सुबह लेबर मंडी लगने से जाम की स्थिति बन जाती है। इससे स्कूल जाने वाले सैकड़ों छात्र-छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चौराहे के आसपास कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान और मंदिर स्थित हैं। सुबह के समय विद्यार्थियों, शिक्षकों, महिला शिक्षिकाओं, अभिभावकों तथा स्कूल वैन और बसों की आवाजाही के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है।
विज्ञापन


सभासदों ने बताया कि प्रशासन पहले ही लेबर मंडी को बरदही बाजार रोड पर चिन्हित स्थान पर स्थानांतरित करने का आदेश दे चुका है। इसके बावजूद मंडी अब भी रामकुंड चौराहे पर लग रही है। इससे जाम की समस्या बनी रहती है और विद्यार्थियों की सुरक्षा पर भी असर पड़ता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सभासदों ने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए रामकुंड चौराहे से लेबर मंडी और अस्पताल रोड से सब्जी मंडी को हटाकर बरदही बाजार रोड पर निर्धारित स्थान पर संचालित कराने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में कालिका प्रसाद श्रीवास्तव, शिवपाल रावत और किरन यादव शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed