Sitapur News: तालाब में डूबकर बालक व खंती में गिरे किशोर की मौत

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पोखराकलां निवासी किसान आशीष कुमार वर्मा ने बताया कि उनका पुत्र धैर्य वर्मा (9) बृहस्पतिवार सुबह तालाब के किनारे स्थित मंदिर परिसर में खेल रहा था। उसी दौरान उसका खिलौना तालाब में गिर गया। खिलौना निकालने के लिए धैर्य तालाब के पास गया। अचानक पैर फिसल जाने से वह गहरे पानी में चला गया।बालक को डूबता देखकर आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया। जानकारी होते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे। काफी प्रयास के बाद धैर्य को तालाब से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बेटे की मौत से परिवार में मातम पसर गया। धैर्य की एक छोटी बहन बुलबुल है।उधर, लोनी मजरे शमसाबाद निवासी मजदूर सुमेरी लाल का पुत्र प्रेमचंद (15) बृहस्पतिवार सुबह घर से निकला था। परिजनों के अनुसार अचानक पैर फिसलने से वह सड़क किनारे गहरी खंती में गिर गया। खंती गहरी होने के कारण वह बाहर नहीं निकल सका और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई।प्रेमचंद के परिजनों ने बताया कि वह भाई बहनों में सबसे बड़ा था। अब परिवार में एक भाई और एक बहन है। पिता मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनके पास खेती की जमीन भी नहीं है।पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। सीओ महमूदाबाद कपूर कुमार ने बताया कि क्षेत्र में डूबने से बालक और किशोर की मौत की जानकारी मिली है।