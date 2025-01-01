Sitapur News: गोमती में उतराता मिला लापता पुजारी का शव

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने के कारण मौत होना निकलकर आया है। पुलिस अन्य बिंदुओं के आधार पर जांच कर रही है। वह 29 सितंबर से लापता थे।ग्रामीणों के अनुसार धनीराम (62) कुर्सी गांव के पास स्थित सेमौरी गांव के रहने वाले थे। वर्ष 2010 से वह प्राचीन पिपरी बाबा मंदिर परिसर में रहकर पूजा करते थे। 29 सितंबर को जब श्रद्धालु मंदिर आए तो उनको पुजारी नहीं मिले। इस पर लोगों ने मंदिर के पीछे गोमती नदी में उनके डूबने की आशंका जाहिर की थी।पुलिस ने उनके भतीजे की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर नदी में तलाश शुरू कर दी थी। ग्रामीणों ने शुक्रवार को गोमती नदी में धनीराम का शव उतराता देखा। सूचना पाकर मौके पर सीओ मिश्रिख, संदना थाने की टीम पहुंच गई। पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। फोरेंसिक टीम ने भी जांच की।थानाध्यक्ष प्रिंस सोनकर ने बताया कि परिवार के किसी सदस्य ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। हाथ-पैर बंधे होने के कारण हत्या की आशंका है।