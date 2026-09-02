Sitapur News: बारिश के चलते आज कक्षा आठ तक के स्कूल बंद
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 02 Sep 2026 11:42 PM IST
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सीतापुर। जिले में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर नर्सरी से कक्षा आठ तक के सभी विद्यालयों में बृहस्पतिवार को अवकाश घोषित किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल ने बताया कि निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। अवकाश सभी बोर्ड के विद्यालयों पर लागू होगा। शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रहेंगे।
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