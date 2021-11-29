Sitapur News: मेडिसिन व बर्न यूनिट के निकट बनेगा नया परचा केंद्र

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वर्तमान में जिला अस्पताल में एक परचा केंद्र बना हुआ है। इस केंद्र पर तीन काउंटर संचालित हो रहे हैं। ऐसे में ओपीडी में लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या के कारण मरीजों को परचा बनवाने में काफी दिक्कत होती है। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने बीते दिनों जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था। इस दौरान परचा बनवाने के लिए मरीजों की लगी लंबी कतार के बाद उन्होंने सीएमएस को परचा केंद्र बढ़वाने के निर्देश दिए थे।जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. इंद्र सिंह ने बताया कि डीएम के निर्देश पर हृदय रोग यूनिट के मेडिसिन विभाग व बर्न यूनिट के निकट एक नया परचा केंद्र बनाया है। यहां पर पहले एक-एक काउंटर संचालित किया जाएगा।यह परचा केंद्र बृहस्पतिवार से क्रियाशील हो जाएंगे। इससे मरीजों को काफी राहत मिलेगी। (संवाद)