Sitapur News: पेरियार जयंती पर सामाजिक समानता और वैज्ञानिक सोच का संदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Thu, 17 Sep 2026 11:57 PM IST
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अंबेडकरनगर। शहर के बसखारी मार्ग स्थित निजी मैरिज लॉन में बृहस्पतिवार को पाल सेवा संघ की ओर से समाज सुधारक व तर्कवादी चिंतक पेरियार ईवी रामासामी नायकर की 147वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया।
मुख्य अतिथि राज करन पाल ने पेरियार के सामाजिक सुधार आंदोलनों और विचारों पर चर्चा करते हुए कहा कि समानता, सम्मान और वैज्ञानिक सोच को मजबूत करना उनके विचारों को आगे बढ़ाना है। विशिष्ट अतिथि पुष्पा पाल ने कहा कि पेरियार ने जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता और रूढ़िवादी सोच के खिलाफ आवाज उठाई।
राम नरेश पाल, राजेंद्र प्रसाद पाल, वंशराज पाल, अंगद पाल और अखिलेश पाल ने भी विचार रखे। इस दौरान वंशराज पाल, राजेंद्र पाल, हिमांशु पाल, बलराम पाल व अन्य उपस्थित रहे।
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मुख्य अतिथि राज करन पाल ने पेरियार के सामाजिक सुधार आंदोलनों और विचारों पर चर्चा करते हुए कहा कि समानता, सम्मान और वैज्ञानिक सोच को मजबूत करना उनके विचारों को आगे बढ़ाना है। विशिष्ट अतिथि पुष्पा पाल ने कहा कि पेरियार ने जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता और रूढ़िवादी सोच के खिलाफ आवाज उठाई।
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राम नरेश पाल, राजेंद्र प्रसाद पाल, वंशराज पाल, अंगद पाल और अखिलेश पाल ने भी विचार रखे। इस दौरान वंशराज पाल, राजेंद्र पाल, हिमांशु पाल, बलराम पाल व अन्य उपस्थित रहे।
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