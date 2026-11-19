विज्ञापन

जिलाध्यक्ष रवींद्र कुमार दीक्षित ने बताया कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के साथ ही एक अप्रैल 2005 से पहले चयनित, लेकिन बाद में नियुक्त शिक्षकों को भी माध्यमिक शिक्षकों की तरह पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग की जा रही है। सेवा में बने रहने के लिए पूर्वगामी प्रभाव से शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए कानून बनाया जाए। शैक्षिक प्रमाणपत्रों की एसटीएफ से जांच कराने के आदेश को अनुचित बताते हुए इसे वापस लेने की मांग उठाई। संघ ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कराने तथा गैर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों की पदोन्नति सुनिश्चित करने की मांग की। वर्ष 2020 में नियुक्त शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक की बाध्यता समाप्त करने और विशेष श्रेणी के शिक्षकों की लंबित अंतरजनपदीय स्थानांतरण सूची जारी करने की भी मांग की गई।इसके साथ ही 12 वर्ष की सेवा पूरी करने पर माध्यमिक शिक्षकों की तरह प्रोन्नत वेतनमान देने, मृतक बेसिक शिक्षकों के बीएड और टीईटी योग्य आश्रितों को शिक्षक पद पर नियुक्ति के स्पष्ट निर्देश जारी करने तथा प्रत्येक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाईकर्मी या चौकीदार की तैनाती की मांग भी जोरशोर से उठाई गई। धरना प्रदर्शन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र पांडेय, कोषाध्यक्ष नवीन श्रीवास्तव, जिला मंत्री हंसराज वर्मा समेत अन्य शिक्षक मौजूद रहे।