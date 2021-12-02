Siddharthnagar News: रिफॉर्म उत्सव में ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी

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सचिव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसके लिए जीएसटी सुधार, डिजिटल सेवाओं और पारदर्शी व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। ग्राम प्रधान ने आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के प्रावधानों की जानकारी दी। पंचायत सचिव ने ई-गवर्नेंस और ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं के लाभ बताए।कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के अलावा आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पंचायत सदस्य मौजूद रहे। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं भी अधिकारियों के समक्ष रखीं। संबंधित अधिकारियों ने समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। इस दौरान मीरा देवी, आकाश शुक्ल, विंध्यवासिनी, लक्ष्मी, प्रमिला, आरती, उर्मिला और फूलमती समेत अन्य मौजूद रहे।