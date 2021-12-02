Siddharthnagar News: बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री बांटी, स्वास्थ्य शिविर में दी दवाएं
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 03 Oct 2026 01:22 AM IST
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तुलसियापुर। बाढ़ प्रभावित शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के भुतहिया स्थित कंपोजिट विद्यालय मटियार उर्फ भुतहवा में तहसील प्रशासन की ओर से शिविर लगाकर राहत सामग्री वितरित की गई। शिविर में खैरी शीतल प्रसाद और तालकुंडा के तमकुहवा टोले के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री दी गई। वहीं, तौलिहवा ग्राम पंचायत के बालानगर और प्रतापपुर टोले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें बाढ़ प्रभावित लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें आवश्यक दवाएं वितरित की गईं।
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