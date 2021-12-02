Siddharthnagar News: भावी पीढ़ी को महापुरुषों के विचारों से जोड़ना जरूरी

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डीएम ने कहा कि गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि शास्त्री ने सादगी और राष्ट्रसेवा की मिसाल पेश की। उन्होंने स्वच्छता पर जोर देते हुए कहा कि भावी पीढ़ी को दोनों महापुरुषों के सिद्धांतों और विचारों से जोड़ना चाहिए।एडीएम वित्त एवं राजस्व गौरव श्रीवास्तव और एडीएम न्यायिक डॉ. ज्ञानप्रकाश ने भी गांधी और शास्त्री के विचारों पर प्रकाश डाला। रघुवर प्रसाद जायसवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने गीत प्रस्तुत किया। संचालन प्रेमसागर चौधरी ने किया।न्यायालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रमजिला न्यायालय में जनपद न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव तृतीय की अध्यक्षता में गांधी-शास्त्री जयंती मनाई गई। दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ लोगों को विधिक सहायता की जानकारी दी गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर पॉक्सो अधिनियम और बाल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक और प्रभात फेरी के माध्यम से बच्चों के अधिकार और लैंगिक अपराधों से बचाव की जानकारी दी। विधिक साक्षरता शिविर में पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताया गया।थानों में भी मनाई गई जयंतीजिले के सभी थानों में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने गांधी और शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। पुलिसकर्मियों को दोनों महापुरुषों के जीवन और योगदान की जानकारी देते हुए सत्य, अहिंसा, सद्भाव और राष्ट्रसेवा के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए पूरी निष्ठा से कर्तव्य निभाने की शपथ ली।