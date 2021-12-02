Siddharthnagar News: आलोक और स्नेहा ने जीती पैदल चाल दौड़ प्रतियोगिता
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 03 Oct 2026 01:27 AM IST
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सिद्धार्थनगर। सेवा संकल्प अभियान और महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर शुक्रवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित पैदल चाल दौड़ प्रतियोगिता के बालक वर्ग में आलोक और बालिका वर्ग में स्नेहा यादव ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में 82 बालक और 40 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। विजेता खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
बालक वर्ग की पांच किलोमीटर दौड़ में आनंद कुमार यादव ने द्वितीय, अनूप प्रजापति ने तृतीय, रवि यादव ने चतुर्थ, अमरीश प्रजापति ने पांचवां और विष्णु शर्मा ने छठा स्थान हासिल किया। बालिका वर्ग की तीन किलोमीटर दौड़ में नैना यादव द्वितीय, वंदना मौर्या तृतीय, रोशनी पाल चतुर्थ, अनन्या पांचवें और महिमा छठे स्थान पर रहीं।
प्रतियोगिता का शुभारंभ सांसद प्रतिनिधि एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एसपी अग्रवाल ने खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया। सुबह नौ बजे क्रीड़ाधिकारी चंदन सिंह ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और खिलाड़ियों को मिष्ठान वितरित किया गया।
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प्रतियोगिता के आयोजन में जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव, जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव सोनू गुप्ता, देवेंद्र पांडेय, रत्नेश सिंह, सुमन सिंह, कमलेश पासवान, कमलेंद्र प्रताप चौधरी, सत्यप्रकाश और सौरभ पाल का सहयोग रहा।
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बालक वर्ग की पांच किलोमीटर दौड़ में आनंद कुमार यादव ने द्वितीय, अनूप प्रजापति ने तृतीय, रवि यादव ने चतुर्थ, अमरीश प्रजापति ने पांचवां और विष्णु शर्मा ने छठा स्थान हासिल किया। बालिका वर्ग की तीन किलोमीटर दौड़ में नैना यादव द्वितीय, वंदना मौर्या तृतीय, रोशनी पाल चतुर्थ, अनन्या पांचवें और महिमा छठे स्थान पर रहीं।
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प्रतियोगिता का शुभारंभ सांसद प्रतिनिधि एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एसपी अग्रवाल ने खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया। सुबह नौ बजे क्रीड़ाधिकारी चंदन सिंह ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और खिलाड़ियों को मिष्ठान वितरित किया गया।
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प्रतियोगिता के आयोजन में जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव, जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव सोनू गुप्ता, देवेंद्र पांडेय, रत्नेश सिंह, सुमन सिंह, कमलेश पासवान, कमलेंद्र प्रताप चौधरी, सत्यप्रकाश और सौरभ पाल का सहयोग रहा।