Siddharthnagar News: चोरी के मामले का खुलासा, एक गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसीसंतकबीरनगर। बखिरा पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेवरात व नकदी बरामद की है। प्रभारी निरीक्षक थाना सतीश कुमार सिंह के नेतृत्व शुक्रवार को आरोपी अरमान निवासी दुर्गजोत बखिरा को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से चार जोड़ी पायल, एक जोड़ी सफेद धातु पायजेब सहित अन्य जेवर व 24 हजार रुपये बरामद हुए। इसे पचेठी बाबा मजार से गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया।वादी नूरुल हसन निवासी मलिकजोत ने थाना बखिरा में सात मई को तहरीर दी कि उनकी मंगल बाजार में सराफा की दुकान है। यहां से अरमान आभूषण का थैला और पैसा लेकर भाग गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू का दी। पकड़े गए अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मंगल बाजार में नूरुल हसन अपनी सराफा की दुकान से थोड़ा दूर हटा, हमने मौका पाकर गहनों और पैसों से भरी पोटली लेकर चुरा ली और भाग गए।