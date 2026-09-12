यूपी: नेपाल बाढ़ के 16 दिन बाद भी नहीं मिला इंजीनियर दंपती का परिवार, परिजनों ने पुतलों का किया अंतिम संस्कार

जिला पुलिस कार्यालय के अनुसार त्रिशूली-3 ‘बी’ परियोजना में कार्यरत बागलुंग जिले के कई अन्य लोग भी अब तक लापता हैं। तमनखोला ग्रामीण नगरपालिका के नौ, ढोरपाटन नगरपालिका के दो, गलकोट नगरपालिका के एक और बागलुंग नगरपालिका के चार लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस और अन्य एजेंसियां लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं।