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यूपी: नेपाल बाढ़ के 16 दिन बाद भी नहीं मिला इंजीनियर दंपती का परिवार, परिजनों ने पुतलों का किया अंतिम संस्कार

Sat, 12 Sep 2026 02:50 PM IST
अनुज कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर/कपिलवस्तु
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर/कपिलवस्तु Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 12 Sep 2026 02:50 PM IST
सार

नेपाल बाढ़ के बाद 16 दिन से लापता इंजीनियर दंपती और उनके दो मासूम बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। जिसके बाद परिवार ने हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार कुश के पुतलों का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया।

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Symbolic last rites performed for engineer couple and childrens missing for 16 days following Nepal floods
लापता इंजीनियर का परिवार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नेपाल में भोटेकोशी बाढ़ के बाद 16 दिन से लापता इंजीनियर दंपती और उनके दो मासूम बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। लगातार तलाश के बावजूद चारों के नहीं मिलने पर परिवार ने बृहस्पतिवार को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार कुश के पुतलों का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया।

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त्रिशूली-3 ‘बी’ हाइड्रोपावर परियोजना में कार्यरत बागलुंग नगरपालिका-9, तित्यांग निवासी राजेश शर्मा पौडेल (33), उनकी पत्नी प्रमिला पाठक (31), चार वर्षीय बेटे आदित्य और दो वर्षीय बेटी अदिति बाढ़ के बाद से लापता हैं। 

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परिजन ने चारों के वापस मिलने की उम्मीद में 16 दिन तक इंतजार किया। कोई सुराग नहीं मिलने के बाद बृहस्पतिवार को कुश के पुतलों को शव मानकर अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की गई। राजेश परिवार का इकलौता बेटा था। चारों के लापता होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

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जिला पुलिस कार्यालय के अनुसार त्रिशूली-3 ‘बी’ परियोजना में कार्यरत बागलुंग जिले के कई अन्य लोग भी अब तक लापता हैं। तमनखोला ग्रामीण नगरपालिका के नौ, ढोरपाटन नगरपालिका के दो, गलकोट नगरपालिका के एक और बागलुंग नगरपालिका के चार लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस और अन्य एजेंसियां लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं।

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