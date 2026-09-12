Siddharthnagar News: रिपोर्ट दर्ज होने का झांसा देकर मांगे रुपये

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कॉल करने वाले ने कहा कि उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और जल्द ही पुलिस उसके घर पहुंचेगी। कार्रवाई से बचने के लिए आठ हजार रुपये भेजने को कहा गया। विज्ञापन

घबरा लोगों ने इसकी जानकारी पड़ोसियों को दी। इसके बाद दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन फोन नॉट रीचेबल बताने लगा। इसके बाद उन्हें ठगी के प्रयास का अंदेशा हुआ। थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश यादव ने लोगों को फर्जी कॉल से सावधान रहने की अपील की। कॉल करने वाले ने कहा कि उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और जल्द ही पुलिस उसके घर पहुंचेगी। कार्रवाई से बचने के लिए आठ हजार रुपये भेजने को कहा गया।घबरा लोगों ने इसकी जानकारी पड़ोसियों को दी। इसके बाद दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन फोन नॉट रीचेबल बताने लगा। इसके बाद उन्हें ठगी के प्रयास का अंदेशा हुआ। थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश यादव ने लोगों को फर्जी कॉल से सावधान रहने की अपील की।

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औराताल। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के गांवों में कॉल पर लोगों को डराकर रुपये वसूलने के प्रयास का मामला सामने आया है। बुधवार शाम करीब पांच बजे कैथवलिया निवासी एक व्यक्ति के मोबाइल पर कॉल कर प्राथमिकी दर्ज होने का डर दिखाया गया।