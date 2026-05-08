Siddharthnagar News: बाॅर्डर पर सख्त हुई निगरानी...नौ प्वाइंट पर लगे 23 सीसीटीवी कैमरे

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सिद्धार्थनगर। भारत- नेपाल सीमा पर सतत निगरानी के लिए क्रिटिकल गैप्स योजना के तहत सुरक्षा के दृष्टिगत 23 सीसीटीवी कैमरे स्थापित कि गए। डीएम ने ककरहवा बॉर्डर पर नौ स्थानों पर लगे कैमरे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे निगरानी और सुलभ होगी।जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन शुक्रवार को ककरहवा बाॅर्डर पर पहुंचे। यहां उन्होंने एसएसबी 43वीं वाहिनी के कमांडेंट उज्जवल दत्ता के साथ बाॅर्डर के देखा। इसके बाद बार्डर अलग-अलग नौ प्वाइंट पर लगे 23 सीसीटीवी कैमरों का उद्घाटन किया जो सुरक्षा निगरानी के लिहाज से बहुत ही अहम है।डीएम ने कहा कि उक्त कैमरे सीमा क्षेत्र के प्रमुख मार्गों, संवेदनशील तिराहों और आवागमन वाले प्वाइंट्स पर लगाए गए हैं। इन कैमरों की 24 घंटे निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।इस व्यवस्था से तस्करी, अवैध घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी एवं अन्य सीमा-पार अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी। साथ ही आपात स्थिति में त्वरित पुलिस रिस्पांस सुनिश्चित किया जा सकेगा।भारत-नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीसीटीवी कैमरे के अधिष्ठापन कार्य और ककरहवा अंतरराष्ट्रीय गेट के पास चेक पोस्ट पर स्थायी कमरा और शौचालय निर्माण कार्य का आज लोकार्पण किया गया है। कैमरा लगने से निगरानी बेहतर होगी। हमारी टीम कार्य कर रही है।