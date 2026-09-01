Siddharthnagar News: पेयजल परियोजनाओं पर कार्य शुरू, जल्द मिलेगा शुद्ध पानी
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 01 Sep 2026 11:08 PM IST
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सिद्धार्थनगर। जिले की तीन नगर पंचायतों में 90 करोड़ रुपये की 12 पेयजल परियोजनाओं पर कार्य शुरू हुआ है। इससे यहां की एक लाख से अधिक शहरी आबादी को छह माह में शुद्ध पेयजल उपलब्ध होने की उम्मीद जगी है। इटवा में भगौसा, शोहरतगढ़ में गड़ाकुल पोखरे पास और उसका में सरदार पटेल नगर में कार्य शुरू हो गया है।
नगर पंचायत सृजन के कई वर्ष बाद भी उसका बाजार और इटवा समेत शोहरतगढ़ के विस्तारित क्षेत्र में शामिल हुए ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था नहीं थी। इन नगर निकायों में पुरानी ग्रामीण पाइपलाइन से ही सप्लाई की जा रही है। इससे यहां की आबादी पेयजल योजना से अछूती थी। शोहरतगढ़ के सीमा विस्तार के बाद शामिल हुए ग्रामीण क्षेत्र में भी पेयजल योजनाओं को लाभ नहीं पहुंचा, इसलिए यहां के लोगों को भी पीने के साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। इससे यहां के लोग देसी नल आदि का पानी पीने को मजबूर रहे। इसको देखते हुए जलनिगम शहरी की ओर तीनों नगर पंचायतों में नई पेयजल परियोजनाएं स्थापित करने की कार्ययोजना बनाकर शासन को भेजी थी। शासन ने नगर पंचायत उसका में 29 करोड़ की लागत से चार, शोहरतगढ़ में 22 करोड़ की लागत से दो और इटवा में 39 करोड़ रुपये की लागत से छह वाटर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है।
पाइप लाइन बिछाने के साथ ओवरहेड टैंक का निर्माण कराया जाएगा। जल निगम शहरी की ओर से इन परियोजनाओं की स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के साथ काम शुरू करा दिया गया है। काम पूरा होने पर इन नगर पंचायतों की एक लाख आबादी को पीने का साफ पानी उपलब्ध हो सकेगा।
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नगर पंचायत सृजन के कई वर्ष बाद भी उसका बाजार और इटवा समेत शोहरतगढ़ के विस्तारित क्षेत्र में शामिल हुए ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था नहीं थी। इन नगर निकायों में पुरानी ग्रामीण पाइपलाइन से ही सप्लाई की जा रही है। इससे यहां की आबादी पेयजल योजना से अछूती थी। शोहरतगढ़ के सीमा विस्तार के बाद शामिल हुए ग्रामीण क्षेत्र में भी पेयजल योजनाओं को लाभ नहीं पहुंचा, इसलिए यहां के लोगों को भी पीने के साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। इससे यहां के लोग देसी नल आदि का पानी पीने को मजबूर रहे। इसको देखते हुए जलनिगम शहरी की ओर तीनों नगर पंचायतों में नई पेयजल परियोजनाएं स्थापित करने की कार्ययोजना बनाकर शासन को भेजी थी। शासन ने नगर पंचायत उसका में 29 करोड़ की लागत से चार, शोहरतगढ़ में 22 करोड़ की लागत से दो और इटवा में 39 करोड़ रुपये की लागत से छह वाटर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है।
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पाइप लाइन बिछाने के साथ ओवरहेड टैंक का निर्माण कराया जाएगा। जल निगम शहरी की ओर से इन परियोजनाओं की स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के साथ काम शुरू करा दिया गया है। काम पूरा होने पर इन नगर पंचायतों की एक लाख आबादी को पीने का साफ पानी उपलब्ध हो सकेगा।
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