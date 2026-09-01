Siddharthnagar News: पेयजल परियोजनाओं पर कार्य शुरू, जल्द मिलेगा शुद्ध पानी

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नगर पंचायत सृजन के कई वर्ष बाद भी उसका बाजार और इटवा समेत शोहरतगढ़ के विस्तारित क्षेत्र में शामिल हुए ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था नहीं थी। इन नगर निकायों में पुरानी ग्रामीण पाइपलाइन से ही सप्लाई की जा रही है। इससे यहां की आबादी पेयजल योजना से अछूती थी। शोहरतगढ़ के सीमा विस्तार के बाद शामिल हुए ग्रामीण क्षेत्र में भी पेयजल योजनाओं को लाभ नहीं पहुंचा, इसलिए यहां के लोगों को भी पीने के साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। इससे यहां के लोग देसी नल आदि का पानी पीने को मजबूर रहे। इसको देखते हुए जलनिगम शहरी की ओर तीनों नगर पंचायतों में नई पेयजल परियोजनाएं स्थापित करने की कार्ययोजना बनाकर शासन को भेजी थी। शासन ने नगर पंचायत उसका में 29 करोड़ की लागत से चार, शोहरतगढ़ में 22 करोड़ की लागत से दो और इटवा में 39 करोड़ रुपये की लागत से छह वाटर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है।पाइप लाइन बिछाने के साथ ओवरहेड टैंक का निर्माण कराया जाएगा। जल निगम शहरी की ओर से इन परियोजनाओं की स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के साथ काम शुरू करा दिया गया है। काम पूरा होने पर इन नगर पंचायतों की एक लाख आबादी को पीने का साफ पानी उपलब्ध हो सकेगा।