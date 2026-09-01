Siddharthnagar News: आर्थिक आरक्षण और यूजीसी एक्ट हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन

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सिद्धार्थनगर। ब्राह्मण महासभा, सर्वजन हित पार्टी व सवर्ण आर्मी समेत अन्य संगठनों की ओर से विभिन्न मांगों के लिए मंगलवार को प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। बीएसए ग्राउंड में जुटे लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित पांच बिंदुओं के निदान संबंधी ज्ञापन एडीएम न्यायिक ज्ञान प्रकाश को सौंपा। उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने, यूजीसी एक्ट 2026 वापस लेने समेत अन्य मांग की।बीएसए ग्राउंड में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि गोमाता हमारी सनातन संस्कृति, कृषि, अर्थव्यवस्था व जीवन की आधार है। इसलिए गोमाता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और उनके संरक्षण के लिए प्रभावी कानून बनाया जाए। कहा कि एससी/एसटी एक्ट के तहत सरकार की ओर से दी जा रही प्रोत्साहन राशि के लालच में आकर फर्जी मुकदमे बढ़ गए हैं, जिससे निर्दोष लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए इस एक्ट को समाप्त किया जाए। सर्वजन हित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. श्याम नारायन चौबे ने कहा कि सभी आयोगों की तरह सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। सभी प्रकार के आरक्षण केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दिया जाए ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को ही लाभ मिल सके और सामाजिक समरसता बनी रहे।सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह, सवर्ण आर्मी के प्रदेश सचिव विनोद कुमार दुबे, सर्वजन हित पार्टी के जिलाध्यक्ष पं. सुधीर पांडेय उर्फ फरसा बाबा, टीम न्याय एक संकल्प के संयोजक रामकृष्ण पांडेय ने कहा कि यूजीसी एक्ट 2026 के तहत लाए गए प्रावधानों से शिक्षकों व विद्यार्थियों की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है, इसलिए इसे वापस लिया जाए।इस दौरान कौशलेंद्र त्रिपाठी, राकेश दत्त त्रिपाठी, राजन सिंह, राम स्वरूप पांडेय, शैलेंद्र कुमार, सुनील त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।