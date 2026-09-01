Siddharthnagar News: अभियान में 28 उपभोक्ताओं से जमा कराए 49 हजार रुपये

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बिस्कोहर। बिजली निगम ने मंगलवार को बकाया राजस्व वसूली अभियान चलाकर 28 उपभोक्ताओं से करीब 49 हजार रुपये का बिजली बिल जमा कराया। अभियान के दौरान अधिकारियों ने घर-घर पहुंचकर बकाएदारों को समय से बिल जमा करने के लिए जागरूक किया। बिजली उपकेंद्र कठौतिया रामनाथ के अवर अभियंता सिद्धार्थ शंकर गुप्ता के नेतृत्व में तीन टीमों ने कस्बा बिस्कोहर, बड़हरा विशुनपुर और बुड्ढी खास गांव में अभियान चलाया। इसमें सत्य प्रकाश मिश्रा, प्रदीप पांडेय, विकास मिश्रा, शिवाकांत, पवन पांडेय, प्रगट यादव आदि मौजूद रहे।