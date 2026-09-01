Siddharthnagar News: रेलवे स्टेशन रोड पर पेड़ों की शाखाओं की छंटाई की मांग

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सिद्धार्थनगर। रेलवे स्टेशन रोड पर सड़क की ओर फैली पेड़ों की शाखाओं की छंटाई और सफाई कराने की मांग को लेकर समाजवादी युवजन सभा के जिला सचिव अब्दुल कलाम हाशमी ने नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि रेलवे स्टेशन परिसर में लगे पेड़-पौधों की शाखाएं सड़क की ओर फैल गई हैं। कई शाखाएं सड़क से करीब पांच से छह फीट की ऊंचाई पर हैं, जिससे राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। इससे दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। इस दौरान अमितुल हसन, मोहम्मद नईम, शमशाद अहमद समेत अन्य लोगों ने भी समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की।