Siddharthnagar News: निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण कराएं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिलाधिकारी ने व्यापारियों की समस्याएं भी सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उसके निस्तारण के निर्देश दिए। कहा कि व्यापारियों का प्रकरण लंबित न रहे। जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को रोजगार सृजन योजना के लिए शासन से प्राप्त लक्ष्य को पूरा करने और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों के आवेदन को अधिक से अधिक कराने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देश दिया कि व्यापारियों की समस्याओं का संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर निस्तारण कराएं।दुग्ध विभाग पशुपालन विभाग, एमएसएमई, उद्यान विभाग, पर्यटन विभाग, प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद आदि के संबंध में व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर उसके शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। व्यापारियों द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर नौगढ़ के पास वाटर एटीएम को ठीक कराने का मांग की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि व्यापारियों को जो भी समस्याएं हैं, उनका निस्तारण कराएं।इस दौरान सीडीओ बलराम सिंह, सीएमओ डाॅ. संजय कुमार दोहरे, डिप्टी आरएमओ राजेश कुमार आदि उपस्थित रही।