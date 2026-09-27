Siddharthnagar News: रतन सेन इंटर कॉलेज के दो छात्रों ने जीते कांस्य पदक
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 28 Sep 2026 12:07 AM IST
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- प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में महफूज और आकाश ने किया शानदार प्रदर्शन
- लखनऊ में 25 से 27 सितंबर तक हुई प्रतियोगिता, शारीरिक शिक्षक विनय कुमार शाह के मार्गदर्शन में मिली सफलता
बांसी। लखनऊ में 25 से 27 सितंबर तक आयोजित 70वीं माध्यमिक विद्यालय प्रदेशीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रतन सेन इंटर कॉलेज के दो छात्रों ने कांस्य पदक जीते। महफूज ने 46 किलोग्राम भार वर्ग और आकाश ने 52 से 56 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया।
दोनों खिलाड़ियों ने बस्ती मंडल और सिद्धार्थनगर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने शारीरिक शिक्षक विनय कुमार शाह के मार्गदर्शन में तैयारी की थी। प्रतियोगिता में पदक जीतने पर विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। प्रधानाचार्य संजय कुमार दुबे समेत दौलत बाबू गुप्ता, स्पर्श वर्मा, चंद्रभान मौर्य, शंभूनाथ गुप्ता, नवीन कुमार, रत्नेश सिंह, रामकरण और श्वेता ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
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- लखनऊ में 25 से 27 सितंबर तक हुई प्रतियोगिता, शारीरिक शिक्षक विनय कुमार शाह के मार्गदर्शन में मिली सफलता
बांसी। लखनऊ में 25 से 27 सितंबर तक आयोजित 70वीं माध्यमिक विद्यालय प्रदेशीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रतन सेन इंटर कॉलेज के दो छात्रों ने कांस्य पदक जीते। महफूज ने 46 किलोग्राम भार वर्ग और आकाश ने 52 से 56 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया।
दोनों खिलाड़ियों ने बस्ती मंडल और सिद्धार्थनगर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने शारीरिक शिक्षक विनय कुमार शाह के मार्गदर्शन में तैयारी की थी। प्रतियोगिता में पदक जीतने पर विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है।
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जिला विद्यालय निरीक्षक ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। प्रधानाचार्य संजय कुमार दुबे समेत दौलत बाबू गुप्ता, स्पर्श वर्मा, चंद्रभान मौर्य, शंभूनाथ गुप्ता, नवीन कुमार, रत्नेश सिंह, रामकरण और श्वेता ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
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