Siddharthnagar News: भीगकर खराब हुआ 75 बोरी यूरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 28 Sep 2026 12:04 AM IST
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चिल्हिया। पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण शनिवार रात चिल्हिया स्थित बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति के भवन में पानी घुस गया। इससे करीब 75 बोरी यूरिया खराब हो गया। रविवार सुबह जानकारी होने पर समिति के सचिव ने बची हुई खाद को दूसरे स्थान पर सुरक्षित रखवा दिया।
सचिव विपिन सिंह ने बताया कि समिति भवन में 444 बोरी यूरिया और 21 बोरी डीएपी रखा था। तेज बारिश के कारण रात में भवन के कमरों में पानी भर गया। पानी में पड़े रहने से करीब 50 बोरी यूरिया पूरी तरह खराब हो गया जबकि 25 बोरी यूरिया का कुछ हिस्सा गल गया। इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी गई है। बची हुई यूरिया और डीएपी को सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया है।
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सचिव विपिन सिंह ने बताया कि समिति भवन में 444 बोरी यूरिया और 21 बोरी डीएपी रखा था। तेज बारिश के कारण रात में भवन के कमरों में पानी भर गया। पानी में पड़े रहने से करीब 50 बोरी यूरिया पूरी तरह खराब हो गया जबकि 25 बोरी यूरिया का कुछ हिस्सा गल गया। इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी गई है। बची हुई यूरिया और डीएपी को सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया है।
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