फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Two Indians arrested in Nepal with six kilograms of cannabis

Siddharthnagar News: नेपाल में छह किलो गांजा के साथ दो भारतीय गिरफ्तार

Wed, 07 Oct 2026 11:47 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 07 Oct 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Two Indians arrested in Nepal with six kilograms of cannabis
खुनुवां (सिद्धार्थनगर)। नेपाल के मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से छह किलो गांजा के साथ दो भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दोनों थाईलैंड से मलयेशिया होते हुए नेपाल पहुंचे थे। तलाशी के दौरान उनके पास से गांजा के अलावा दो पासपोर्ट और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए।
विज्ञापन

गिरफ्तार आरोपियों में एक उत्तर प्रदेश के अयोध्या और दूसरा उत्तराखंड का रहने वाला है। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, कोटेश्वर के अनुसार त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात पुलिस टीम विदेश से मादक पदार्थ लेकर आने वाले लोगों की निगरानी कर रही थी। इसी दौरान थाईलैंड से मलेशिया होते हुए बेटिक एयर की उड़ान संख्या ओडी-182 से नेपाल पहुंचे दो यात्रियों पर संदेह हुआ। जांच और तलाशी लेने पर उनके कब्जे से छह किलो गांजा बरामद हुआ।
विज्ञापन

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित नियावां रोड, रेकाबगंज निवासी 39 वर्षीय आलम शहबाज और उत्तराखंड के काशीपुर, ऊधमसिंह नगर निवासी 28 वर्षीय मोहम्मद शारिक के रूप में हुई है। दोनों के पास से छह किलो गांजा, दो पासपोर्ट और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ब्यूरो ने दोनों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपनिरीक्षक जीवन निरौला ने बताया कि बरामद गांजा और अन्य सामान कब्जे में ले लिया गया है। आरोपियों के नेपाल आने के उद्देश्य और मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े संभावित संबंधों की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed