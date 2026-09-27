Siddharthnagar News: गोरखपुर-गोंडा रेलखंड पर बारिश-हवा से ट्रेनें सात घंटे तक देरी से चलीं

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तुलसियापुर। बृहस्पतिवार से लगातार बारिश और तेज हवा के कारण गोरखपुर-गोंडा वाया बढ़नी रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। रेल ट्रैक पर पेड़ और बिजली के पोल गिरने से ट्रेनें एक से सात घंटे तक देरी से चलीं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।सिद्धार्थनगर से रवाना होने वाली कई ट्रेनें निर्धारित समय से काफी पीछे रहीं। ट्रेन संख्या 55039 सिद्धार्थनगर में सात घंटा 22 मिनट देरी से पहुंची। इसी तरह 15132 ट्रेन भी सात घंटा 39 मिनट की देरी से सिद्धार्थनगर पहुंची। 55073 दो घंटा 25 मिनट और 15009 तीन घंटा एक मिनट देरी से चलीं। वहीं, 55075 एक घंटा 15 मिनट की देरी से सिद्धार्थनगर पहुंची। अन्य ट्रेनों में 55062 दो घंटा 37 मिनट और 15010 तीन घंटा 58 मिनट देरी से रवाना हुईं। ट्रेन संख्या 15082 पांच घंटा 43 मिनट और 15068 पांच घंटा 10 मिनट देरी से चलीं। 15070 तीन घंटा 17 मिनट और 15131 तीन घंटा छह मिनट की देरी से सिद्धार्थनगर पहुंचीं।यात्रियों की बढ़ी मुसीबतट्रेनों के देरी से चलने के कारण हजारों यात्रियों को यात्रा में कठिनाई हुई। वे अपने घरों तक देर से पहुंचे। ट्रेन से उतरने के बाद भी उन्हें कई समस्याओं से गुजरना पड़ा। यात्रियों को स्टेशन पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा।