Siddharthnagar News: चाय विक्रेता को कमरे में बंद कर पीटा, जान से मारने की धमकी

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- पीड़ित की तहरीर पर चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांचबांसी। कोतवाली क्षेत्र के रानी लक्ष्मीनगर के रानीगंज में चाय विक्रेता के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।रानी लक्ष्मीनगर निवासी रमेश प्रजापति के अनुसार, वह 31 अगस्त की दोपहर करीब 3:30 बजे अपनी दुकान पर चाय बेच रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान निषादनगर निवासी भोला, मनमोहन, जिलाजीत और विशुनपुरवा निवासी उनका रिश्तेदार सोनू वहां पहुंचे। बातचीत के बहाने आरोपी उन्हें पास के एक कमरे में ले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया।पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने डंडे, लोहे की सरिया और छलनी से उन पर हमला कर दिया। मारपीट में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी तरह दरवाजा खोलकर वह कमरे से बाहर निकले और भागकर अपनी जान बचाई। आरोप है कि जाते समय आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी।कोतवाल मृत्युंजय पाठक ने बताया कि रमेश प्रजापति की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।