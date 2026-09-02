Siddharthnagar News: मदरसे से लापता तीन छात्राएं सात घंटे बाद बढ़नी में मिलीं

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इटवा। मदरसे से लापता हुईं तीन छात्राओं को इटवा पुलिस ने सात घंटे में बांसी से सकुशल ढूंढ़ निकाला। तीनों मंगलवार को छुट्टी होने के बाद घर नहीं पहुंची थीं। छात्राओं के मिलने के बाद परिजन ने राहत की सांस ली। पुलिस की तत्परता की आसपास के लोगों ने सराहना की।जानकारी के मुताबिक, इटवा थाना क्षेत्र के पिपरा मुर्गिहवा गांव में खैरुन्निशा मदरसा संचालित है। यहां भगौसा और पिपरा निवासी कक्षा छह में पढ़ने वाली तीन छात्राएं मंगलवार को मदरसे में छुट्टी होने के बाद घर नहीं पहुंचीं। काफी देर तक इंतजार के बाद परिजन परेशान हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने छात्राओं की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों के साथ ही अन्य संभावित स्थानों पर खोजबीन की। रात करीब नौ बजे तीनों छात्राएं बढ़नी में सकुशल मिल गईं।थानाध्यक्ष अनिल कुमार दुबे ने बताया कि छात्राओं को सकुशल परिजन को सौंप दिया गया है।