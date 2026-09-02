Siddharthnagar News: केबिल चोरी कर नेपाल बेचने जा रहे दो गिरफ्तार

- कठेला समय माता थाना की पुलिस ने आरोपियों को पकड़ासिद्धार्थनगर। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए लगाई गई पानी की टंकी से सोलर और स्टार्टर के बीच लगे केबिल चोरी करने वाले दो आरोपियों को कठेला समय माता पुलिस और एंटीथेफ्ट टीम ने मंगलवार रात को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान सुनील कुमार गौतम निवासी दुफेडिया, रजत कुमार गुप्ता निवासी इटवा के रूप में हुई। उन्होंने सामान नेपाल में बेचने के लिए ले जाने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है।प्रभारी थानाध्यक्ष कठेला श्यामदेव प्रसाद ने बताया कि क्षेत्र के सिसवा बुजुर्ग गांव में 31 अगस्त को जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी पर लगे सोलर और स्टार्टर के बीच का केबिल चोरी हो गया था। मामले में प्राथमिकी दर्ज करके जांच की जा रही थी।। चोरी की वारदात के खुलासे के लिए थाना पुलिस और एंटीथेफ्ट टीम लगाई थी। बुधवार को मुखबिर से जानकारी मिली की चोरी करने वाले संदिग्ध क्षेत्र में मौजूद हैं। मंगलवार रात मुखबिर की सूचना पर झकहिया से इटवा जाने वाले मार्ग पर बाइक को रोककर दो युवकों की तलाशी ली गई। उनके कब्जे से 90 मीटर कॉपर का तार, लोहे का पेचकस और पिलास बरामद हुआ। बाइक के कागजात और बरामद सामान के बारे में पूछताछ करने पर दोनों ने सिसवा बुजुर्ग में पानी की टंकी से केबिल चोरी करने की बात बताई।