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Siddharthnagar News: तीन दिन में बूथ समितियों के सत्यापन का लक्ष्य

Tue, 01 Sep 2026 11:16 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 01 Sep 2026 11:16 PM IST
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Siddharthnagar News: Target set to verify booth committees within three days
सिद्धार्थनगर। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यशाला मंगलवार को जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि और जिला प्रभारी हरिचरण कुशवाहा ने सभी मंडलों के प्रत्येक शक्ति केंद्र पर तीन दिन के भीतर बूथ समितियों का सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और बूथ समितियों के सत्यापन अभियान को समयबद्ध पूरा करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हरिचरण कुशवाहा ने कहा कि संगठन की वास्तविक ताकत बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से है। इसके लिए प्रत्येक शक्ति केंद्र पर एक मंडल प्रवासी की जिम्मेदारी तय की गई है जो शक्ति केंद्र संयोजक के साथ मिलकर बूथ समितियों का सत्यापन करेंगे। विधायक जय प्रताप सिंह ने कहा कि बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती ही पार्टी की सफलता का आधार है। कार्यकर्ताओं को कमल के फूल को प्रत्याशी मानकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पूर्व मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित संगठन है और बूथ समिति उसकी महत्वपूर्ण कड़ी है।
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जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य ने मंडल अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों और बूथ कार्यकर्ताओं से अभियान को पूरी सक्रियता के साथ निर्धारित समय में पूरा करने का आह्वान किया। अभियान संयोजक आशीष शुक्ला तथा सह संयोजक रामनारायण और बजरंगी वर्मा ने सत्यापन अभियान की कार्ययोजना और जिम्मेदारियों की जानकारी दी। संचालन फूलचंद जायसवाल ने किया।
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इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष रामकुमार कुंवर, लालजी त्रिपाठी, नरेंद्र मणि, कन्हैया पासवान, साधना चौधरी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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