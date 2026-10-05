Siddharthnagar News: बाढ़ से फसल क्षति का सर्वे शुरू, पात्र किसानों को डीबीटी से मिलेगा मुआवजा

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सिद्धार्थनगर। बाढ़ से प्रभावित किसानों की फसलों को हुए नुकसान का तहसील स्तर पर सर्वे और आकलन शुरू हो गया है। राजस्व और कृषि विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण कर रही हैं। पात्र किसानों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में दी जाएगी।शासन के निर्देश पर गठित टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति का जायजा ले रही हैं। सर्वे के दौरान प्रभावित फसल, क्षेत्रफल और नुकसान का विवरण निर्धारित प्रारूप में दर्ज किया जा रहा है। तहसील स्तर पर रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसका सत्यापन कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।इसके बाद शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। जिला प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सर्वेक्षण निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई पात्र किसान सर्वे से वंचित न रहे।प्रशासन ने किसानों से फसल क्षति से संबंधित आवश्यक अभिलेख और जानकारी राजस्व कर्मियों या तहसील स्तर पर उपलब्ध कराने की अपील की है। एडीएम गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि बाढ़ प्रभावित किसानों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई प्राथमिकता पर की जा रही है।फसल क्षति की जानकारी के लिए संपर्क करेंकंट्रोल रूम: 05544-297030, 05544-297010जिलाधिकारी: 9454417530अपर जिलाधिकारी: 9454417601