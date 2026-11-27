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उसकी पहचान कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के रखियावन निवासी मुकेश के रूप में हुई है। पुलिस ने विधिक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।थानाध्यक्ष अरविंद शर्मा ने बताया कि चिल्हिया थाना क्षेत्र के गंगाराम महादेवा निवासी मलखान ने बृहस्पतिवार को तहरीर देकर मैरिज हॉल से बाइक चोरी होने की शिकायत की थी। आरोप था कि वहां काम करने वाले मुकेश ने मंगलवार को उनकी बाइक चोरी कर ली।मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। शुक्रवार को चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर आरोपी बाइक छोड़कर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। जांच में बाइक चोरी की निकली। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ सदर थाने में वर्ष 2025 में चोरी समेत अन्य धाराओं में भी प्राथमिकी दर्ज है।