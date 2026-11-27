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उन्होंने कहा कि बाल विवाह सामाजिक बुराई होने के साथ कानूनी अपराध भी है। इससे बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बाल विवाह मुक्त भारत का संकल्प पूरा करने के लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है।उन्होंने बताया कि जागरूकता रथ जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणाम बताएगा। नुक्कड़ नाटक, पंपलेट वितरण और संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी दी जाएगी।अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि कहीं भी बाल विवाह होने की जानकारी मिले तो तत्काल प्रशासन या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दें।इस दौरान सचिव गौरव त्रिपाठी, अनिल मिश्रा, अभिषेक त्रिपाठी, संतोष कुमार, मनीष मिश्रा और संजय यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।