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ज्ञापन में ग्राम रोजगार सेवकों को न्यूनतम 24 हजार रुपये मासिक मानदेय देने और इसके लिए अलग बजट की व्यवस्था करने की मांग की गई। इसके अलावा रोजगार सेवकों और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, ईपीएफ पॉलिसी लागू करने और ग्राम विकास सहायक का पदनाम देने की मांग उठाई गई।ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास विभाग के सभी कार्यों को उनके कार्य चार्ट में शामिल करने की भी मांग की गई।वक्ताओं ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवक पिछले 20 वर्षों से ग्राम पंचायतों में जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मनरेगा सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन लंबे समय से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है।धरने में प्रदेश संयोजक कुलदीप द्विवेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय मिश्रा, जिला संयोजक सदानंद यादव, राजेश चतुर्वेदी, राजकुमार, हरिनिवास पांडेय सहित विभिन्न विकास खंडों के रोजगार सेवक मौजूद रहे।