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जोगिया। गांव की समस्या गांव में समाधान योजना के तहत शुक्रवार को जोगिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत खेतवल मिश्र में चौपाल लगाई गई। इसमें ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने 40 समस्याएं रखीं, जिनमें से 25 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया। चौपाल की अध्यक्षता ग्राम प्रधान मोहम्मद रफीक ने की। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान की प्रक्रिया बताई। एडीओ पंचायत प्रदीप कुमार सिंह ने ग्रामीणों से गांव को स्वच्छ रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाया है, उनका भी जल्द समाधान कराया जाएगा।