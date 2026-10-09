फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Stir in the market of faith

Siddharthnagar News: आस्था के बाजार में बढ़ी हलचल

Sat, 10 Oct 2026 12:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 10 Oct 2026 12:20 AM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Stir in the market of faith
शहर के सिघेश्वरी मंदिर परिसर में सजी हुइ पूजन सामाग्री की दुकान। संवाद
सिद्धार्थनगर। नवरात्र में बाजार का रंग बदल गया है। दुकानों पर माता की चुनरी, नारियल, कलश और पूजन सामग्री सजी है तो फलाहार की दुकानों पर कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, मखाना और मेवों की मांग को लेकर तैयारी है।
विज्ञापन

देवी प्रतिमाओं, शृंगार सामग्री, दीपक, धूप-अगरबत्ती और सजावटी सामान की दुकानें भी पर्व के रंग में रंगी हैं। श्रद्धालुओं की खरीदारी से बाजार में रौनक बढ़ने की उम्मीद है।
विज्ञापन

जिला मुख्यालय के तेतरी बाजार, सिद्धार्थ तिराहा और सिंहेश्वरी देवी मंदिर के आसपास पूजन सामग्री की दुकानें नवरात्र के बाजार के प्रमुख केंद्र हैं। वहीं बांसी, डुमरियागंज, इटवा, शोहरतगढ़, उस्का बाजार और बढ़नी के बाजारों में काफी गहमागहमी है। इन बाजारों से कस्बों के साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग भी खरीदारी कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

दुकानदार अखिलेश गुप्ता बताते हैं कि नवरात्र में घरों में कलश स्थापना और देवी पूजन के लिए जरूरी सामग्री की खरीदारी सबसे पहले होती है। दीपक, पूजा थाली और देवी की तस्वीरों की मांग रहती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed