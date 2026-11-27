Siddharthnagar News: खुनुवां में कार से 3.47 लाख नकदी बरामद, चालक-मालिक हिरासत में
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 27 Nov 2026 11:34 PM IST
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खुनुवां (सिद्धार्थनगर)। भारत-नेपाल सीमा पर खुनुवां चौकी क्षेत्र में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने बृहस्पतिवार रात फॉर्च्यूनर कार से 3.47 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद की। टीम ने कार सवार चालक और वाहन मालिक को हिरासत में लेकर कस्टम विभाग के सुपुर्द कर दिया।
वाहन मालिक का दावा है कि नेटवर्क की समस्या के कारण नेपाल के सुठौली भंसार कार्यालय में प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद वह वापस लौट रहा था।
जानकारी के अनुसार, बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे खुनुवां सीमा पर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम नियमित जांच कर रही थी। इसी दौरान नेपाल की ओर से भारत में प्रवेश कर रही एक फॉर्च्यूनर कार को रोककर तलाशी ली गई। जांच के दौरान कार से 3,47,500 रुपये बरादम किए।
इसके बाद टीम ने चालक जबीउल्लाह निवासी नवाबगंज, जिला बाराबंकी और वाहन मालिक सिमरजीत सिंह निवासी नवाबगंज, जिला गोंडा से पूछताछ की। संयुक्त टीम ने नकदी के स्रोत और वैध दस्तावेज मांगे लेकिन दोनों संतोषजनक अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके।
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वाहन मालिक का दावा है कि नेटवर्क की समस्या के कारण नेपाल के सुठौली भंसार कार्यालय में प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद वह वापस लौट रहा था।
जानकारी के अनुसार, बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे खुनुवां सीमा पर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम नियमित जांच कर रही थी। इसी दौरान नेपाल की ओर से भारत में प्रवेश कर रही एक फॉर्च्यूनर कार को रोककर तलाशी ली गई। जांच के दौरान कार से 3,47,500 रुपये बरादम किए।
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इसके बाद टीम ने चालक जबीउल्लाह निवासी नवाबगंज, जिला बाराबंकी और वाहन मालिक सिमरजीत सिंह निवासी नवाबगंज, जिला गोंडा से पूछताछ की। संयुक्त टीम ने नकदी के स्रोत और वैध दस्तावेज मांगे लेकिन दोनों संतोषजनक अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके।
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