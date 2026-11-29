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- मटर के दाम में आई गिरावट, कई हरी सब्जियां अब भी महंगीशाहपुर। पंजाब से नए आलू की आवक बढ़ते ही पुराने आलू के भाव में भारी गिरावट आ गई है। खरीदार नहीं मिलने से पुराना आलू थोक में एक से चार रुपये प्रति किलो बिक रहा है जबकि फुटकर में इसकी कीमत पांच से आठ रुपये रह गई है। वहीं, मटर सस्ता होने के बावजूद परवल, बींस, करेला समेत कई हरी सब्जियों के दाम अब भी आसमान पर हैं।नवीन मंडी समिति सहियापुर में पंजाब से नए आलू की आवक बढ़ने के साथ ही पुराने आलू की मांग घट गई है। सहियापुर मंडी के थोक आलू विक्रेता हमीद ने बताया कि शनिवार को पंजाब की ऊना मंडी से नए आलू की 500 बोरियां मंगवाई थीं, जो एक ही दिन में बिक गईं। इसके बाद रविवार को पुराने आलू की 400 बोरियां मंगवाई गईं लेकिन फुटकर व्यापारी इन्हें खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अब तक एक भी बोरी नहीं बिक सकी है। ऐसे में मजबूरी में 50 किलो की बोरी 50 से 200 रुपये में बेचनी पड़ रही है।थोक आलू विक्रेता इरफान ने बताया कि पंजाब की होशियारपुर मंडी से नए आलू की 700 बोरियों का एक ट्रक मंगवाया था। इसमें से करीब 600 बोरियां 900 रुपये प्रति बोरी के भाव से बिक चुकी हैं। एक बोरी में लगभग 50 किलो आलू होता है।फुटकर आलू विक्रेता भवानी शंकर ने बताया कि बाजार में ग्राहक अब नए आलू की ही मांग कर रहे हैं। एक दिन में पुराने आलू की जहां एक बोरी बिक रही है, वहीं नए आलू की चार बोरियां बिक रही हैं। इसी वजह से फुटकर दुकानदार भी मंडी से नए आलू की अधिक खरीदारी कर रहे हैं।मटर हुआ सस्ता, बाकी सब्जियों के तेवर गर्ममंडी में हरे मटर की आवक बढ़ने से इसके दाम में कुछ राहत मिली है। थोक मटर विक्रेता राजू गुप्ता ने बताया कि रविवार को जालौन मंडी से 100 क्विंटल हरा मटर मंगवाया गया है। यह थोक में 30 से 35 रुपये और फुटकर में 40 से 45 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। एक सप्ताह पहले मटर के दाम 50 से 60 रुपये प्रति किलो थे। हालांकि, अन्य हरी सब्जियों के दाम अब भी ऊंचे बने हुए हैं। फुटकर सब्जी विक्रेता इम्तियाज ने बताया कि स्थानीय मंडी में आवक कम होने के कारण मौसमी सब्जियां बाहरी मंडियों से मंगवानी पड़ रही हैं। परिवहन खर्च और खरीद मूल्य अधिक होने के कारण सब्जियां ऊंचे दाम पर बेचनी पड़ रही हैं।फुटकर बाजार में सब्जियों के भाव (रुपये प्रति किलो)सब्जीभावपरवल200 से 210बोड़ा100 से 105बीन्स 200 से 210शिमला मिर्च80 से 90करेला150 से 160गोभी40 से 50भिंडी110 से 120हरा मटर40 से 45सफेद बैंगन110 से 120पुराना आलू5 से 8नया आलू20 से 22