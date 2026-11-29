विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शोहरतगढ़। मतदाता पुनरीक्षण के विशेष बूथ दिवस के अंतिम दिन रविवार को एसडीएम रवीश गुप्ता ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न बूथों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ को नए मतदाताओं के नाम सावधानीपूर्वक सूची में दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि कार्य में लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।एसडीएम ने बूथ संख्या 210, 212, 173, 174, 218 और 219 समेत कई बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ और सुपरवाइजर से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की जानकारी ली।उन्होंने निर्देश दिए कि नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फाॅर्म-6, नाम और पते में संशोधन के लिए फार्म आठ और डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फार्म सात भरवाएं। गांवों में जाकर छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम भी सूची में शामिल कराएं।एसडीएम ने कहा कि बीएलओ सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक स्कूलों में उपस्थित रहकर मतदाता सूची से जुड़े कार्यों का निस्तारण करें। गांव के मतदाताओं को पुनरीक्षण प्रक्रिया की पूरी जानकारी दें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता नाम जुड़वाने से वंचित न रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत लापरवाही मिलने पर बीएलओ और सुपरवाइजर के खिलाफ कार्रवाई के साथ रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी।