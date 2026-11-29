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- सिल्ट जमा होने से 25 लाख घनमीटर घट गई है सागरों की जल संग्रहण क्षमतासिद्धार्थनगर। कालानमक की खेती के लिए पहचान रखने वाले सिद्धार्थनगर के बर्डपुर और शोहरतगढ़ क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को फिर से मजबूत करने की तैयारी है। अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए 10 सागरों का करीब 21 करोड़ रुपये से जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इनके साथ 43 नहरों की भी सफाई और मरम्मत होगी। इससे जल संग्रहण क्षमता बढ़ने के साथ करीब 30 हजार किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।बर्डपुर और शोहरतगढ़ क्षेत्र में अंग्रेजों ने नेपाल के पहाड़ों पर होने वाली बारिश के पानी को एकत्रित कर सिंचाई के लिए 10 सागरों का निर्माण कराया था। इनमें सेमरा, मसई, महली, बजहा, मोती सागर, बटुआ, सिसवा, मझौली, मरथी और शिवपति सागर शामिल हैं। इन सागरों से निकलने वाली 43 से अधिक नहरों का नेटवर्क करीब 256 किलोमीटर लंबा है। इनके माध्यम से क्षेत्र के 30 हजार हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई होती रही है।नेपाल सीमा से सटे इस क्षेत्र में इन सागरों की कुल जल संग्रहण क्षमता करीब 70 लाख घनमीटर थी। वर्षों से सिल्ट और गाद जमा होने के कारण अब यह घटकर करीब 45 लाख घनमीटर रह गई है। यानी सागरों की जल संग्रहण क्षमता में करीब 25 लाख घनमीटर की कमी आई है। इसका असर क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था पर पड़ा है। पानी की उपलब्धता कम होने से किसानों को खेती में परेशानी होने लगी और कालानमक की खेती भी प्रभावित हुई। अब सिंचाई विभाग ने सागरों की गहराई बढ़ाने और नहरों की सफाई कर पुरानी सिंचाई व्यवस्था बहाल करने की कार्ययोजना तैयार की है।1901 में बने थे सागर, अब चारागाह बन गया महलीअंग्रेजी हुकूमत के दौरान वर्ष 1901 में स्थापित इन सागरों की कई वर्षों से सिल्ट सफाई नहीं हुई है। देखरेख और सफाई के अभाव में इनकी स्थिति लगातार खराब होती गई। शोहरतगढ़ क्षेत्र में स्थित महली सागर की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वर्तमान में इसका इस्तेमाल जानवरों के चारागाह के रूप में हो रहा है। बारिश के मौसम में भी इन सागरों में बहुत कम पानी एकत्र हो पाता है, जो कुछ ही दिनों में सूख जाता है।मान्यता है कि हिमालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण पर्वतीय जड़ी-बूटियों का अर्क वर्षा जल के साथ इन सागरों तक पहुंचता था। सागरों से नहरों के माध्यम से यही पानी खेतों तक पहुंचता था। इसे कालानमक धान की विशिष्ट सुगंध और पोषक तत्वों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। सागरों की जल संग्रहण क्षमता घटने से इस पारंपरिक सिंचाई व्यवस्था पर असर पड़ा है।जल संग्रहण बढ़ने पर नेपाल के खेतों में भर जाता है पानीसिंचाई विभाग के ड्रेनेज खंड की ओर से मझौली सागर का परीक्षण कराया गया। इसमें पता चला कि आठ लाख घनमीटर जल संग्रहण क्षमता वाले इस सागर में वर्तमान में करीब 5.8 लाख घनमीटर पानी ही जमा हो पा रहा है। निर्धारित क्षमता के अनुसार पानी एकत्र करने पर नेपाल के सीमावर्ती गांवों के खेतों में जलभराव होने लगता है। मझौली सागर में पानी बढ़ने से नेपाल के जमुनी, बरकुल, लोहरपुरवा, मनखोरिया, बिजुवा, नंदनगर और चाकर चौड़ा आदि गांवों के खेत प्रभावित होते हैं। इसी तरह बजहा सागर में पानी एकत्र होने से नेपाल के तुलसी डिहवा, बुलादिहवा, बसंतपुर, पुन्निहवा, तीतिरखी और गौरी गौरा सहित कई गांवों के खेत जलमग्न हो जाते हैं। इससे वहां के किसानों को खेती करने में परेशानी होती है। सागरों की सफाई और व्यवस्थित जल प्रबंधन से इस समस्या के समाधान में भी मदद मिलने की उम्मीद है।18 हजार हेक्टेयर में होती है कालानमक की खेतीजिले में करीब 18 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में कालानमक धान की खेती होती है। इसका अधिकांश हिस्सा बर्डपुर क्षेत्र में है। करीब 30 हजार किसान सीधे तौर पर इसकी खेती से जुड़े हैं। सागरों की सिल्ट सफाई के बाद जल संग्रहण क्षमता बढ़ने और नहरों के माध्यम से पुरानी सिंचाई व्यवस्था बहाल होने पर इन किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।सरकार की ओर से कालानमक को एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) में शामिल किए जाने के बाद इसकी गुणवत्ता, उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में सागरों और नहरों का जीर्णोद्धार होने से किसानों को कालानमक के साथ अन्य फसलों की सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो सकेगा। इससे क्षेत्र में खेती को बढ़ावा मिलने और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।सागरों की जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने के लिए सिल्ट सफाई और नहरों का जीर्णोद्धार करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। इससे क्षेत्र के किसानों को खेतों की सिंचाई में सुविधा मिलेगी।- कृपाशंकर भारती, अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग ड्रेनेज खंड