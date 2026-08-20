फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: River water levels begin to recede; bank erosion intensifies

Siddharthnagar News: घटने लगा नदियों का जलस्तर, किनारे पर बढ़ी कटान

Thu, 20 Aug 2026 11:26 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 20 Aug 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: River water levels begin to recede; bank erosion intensifies
: बढ़ने के बाद घट रहा राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदियों का जलस्तर
विज्ञापन

सिद्धार्थनगर। नेपाल समेत जिले में बारिश के बाद बढ़ रहा नदियों का जलस्तर बुधवार तक बढ़ने के बाद बृहस्पतिवार को कम होने लगा। इससे राप्ती और बूढ़ी राप्ती समेत अन्य नदियां तेजी से कटान कर रही हैं। वहीं, जलस्तर कम होने से नदियों के ईद-गिर्द रहने वाले ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।

नेपाल और जिले में दो दिन हुई मूसलाधार बारिश से बूढ़ी राप्ती और राप्ती समेत अन्य नदियों के जलस्तर में उफान आ गया। लगातार बढ़ रहे नदियों के जलस्तर से आसपास के ग्रामीण सहमे हुए थे। वहीं, बृहस्पतिवार से बूढ़ी राप्ती नदी का जलस्तर घटने लगा, जिससे किनारे पर कटान का खतरा बढ़ गया है। डुमरियागंज क्षेत्र में राप्ती नदी के कटान से खेत के अलावा बिजली टॉवर भी जद आ चुका है। वहीं राप्ती नदी के किनारे कोहचक उर्फ बड़हरा तक जाने वाली सड़क का आधा हिस्सा बीते वर्ष आई बाढ़ में नदी में समा चुका है। अब यहां कटान से पूरी सड़क कटने का डर लोगों को सताने लगा है। इसके साथ ही बानगंगा नदी के कटान से शोहरतगढ़ क्षेत्र के नौडिहवा गांव में नदी किनारे लगा हाईटेंशन बिजली का पोल कटान की चपेट में आकर नदी में समा गया था। साथ ही कटान से नौडिहवा गांव के पास नदी पर बने पुल की एप्रोच पर भी खतरा मंडराने लगा है।
विज्ञापन

-------------
नदियों का जलस्तर मीटर में
नदी खतरे का स्तर सोमवार को जलस्तर
राप्ती 84.900 83.110
बूढ़ी राप्ती 85.650 82.430
कूड़ा 83.520 79.220
बानगंगा 93.420 89.200
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed