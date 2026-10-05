Siddharthnagar News: बैग और पत्तागोभी के बीच में छिपाया गया 2.6 टन गांजा बरामद

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कपिलवस्तु। नेपाल के मोरंग और सुनसरी जिलों में पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्स (एपीएफ) ने गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2.65 टन से अधिक गांजा बरामद किया। मोरंग में संदिग्ध 84.850 किलो गांजा छोड़कर भाग गए जबकि सुनसरी में पत्तागोभी के नीचे छिपाकर रखी 2,566.560 किलो गांजे की खेप पकड़ी गई। सुनसरी में ट्रक समेत दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। मोरंग में बैग छोड़कर भागे संदिग्ध : मोरंग के जहदा गांवपालिका-1 स्थित कुडरिया में सोमवार सुबह एपीएफ नेपाल बीओपी तरेगामा की टीम गश्त कर रही थी। करीब 3:10 बजे जवानों ने कुछ लोगों को सिर पर बैग लेकर जाते देखा। जवानों को देखते ही वे बैग छोड़कर फरार हो गए। तलाशी लेने पर बैग से 84 किलो 850 ग्राम गांजा बरामद हुआ। एपीएफ ने बरामद गांजा आवश्यक जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए एरिया पुलिस कार्यालय रानी को सौंप दिया है। फरार संदिग्धों की पहचान और तलाश की जा रही है।