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Siddharthnagar News: बैग और पत्तागोभी के बीच में छिपाया गया 2.6 टन गांजा बरामद

Mon, 05 Oct 2026 11:38 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 05 Oct 2026 11:38 PM IST
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Siddharthnagar News: 2.6 tonnes of cannabis seized; it was concealed amidst bags and cabbages
कपिलवस्तु। नेपाल के मोरंग और सुनसरी जिलों में पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्स (एपीएफ) ने गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2.65 टन से अधिक गांजा बरामद किया। मोरंग में संदिग्ध 84.850 किलो गांजा छोड़कर भाग गए जबकि सुनसरी में पत्तागोभी के नीचे छिपाकर रखी 2,566.560 किलो गांजे की खेप पकड़ी गई। सुनसरी में ट्रक समेत दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। मोरंग में बैग छोड़कर भागे संदिग्ध : मोरंग के जहदा गांवपालिका-1 स्थित कुडरिया में सोमवार सुबह एपीएफ नेपाल बीओपी तरेगामा की टीम गश्त कर रही थी। करीब 3:10 बजे जवानों ने कुछ लोगों को सिर पर बैग लेकर जाते देखा। जवानों को देखते ही वे बैग छोड़कर फरार हो गए। तलाशी लेने पर बैग से 84 किलो 850 ग्राम गांजा बरामद हुआ। एपीएफ ने बरामद गांजा आवश्यक जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए एरिया पुलिस कार्यालय रानी को सौंप दिया है। फरार संदिग्धों की पहचान और तलाश की जा रही है।
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