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Siddharthnagar News: नुक्कड़ नाटक से सरकारी योजनाओं की दी जानकारी

Mon, 05 Oct 2026 11:32 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 05 Oct 2026 11:32 PM IST
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Siddharthnagar News: Information about government schemes provided through street plays
- बिस्कोहर बस स्टॉप पर सेवा संकल्प अभियान के तहत हुआ आयोजन
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- कलाकारों ने योजनाओं के उद्देश्य और लाभ की दी जानकारी, लोगों ने बढ़ाया उत्साह
इटवा। सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को बिस्कोहर बस स्टॉप पर एक संस्था की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कलाकारों ने नाटक के माध्यम से प्रदेश और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और उनके उद्देश्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई।

नाटक के माध्यम से कलाकारों ने सरकारी योजनाओं के बारे में आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। कार्यक्रम देखने के लिए नगर और आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कलाकारों की प्रस्तुतियों पर लोगों ने उत्साहवर्धन किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा नेता, कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे।
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