Siddharthnagar News: तकनीकी सहायकों को वैज्ञानिक खेती के लिए किया प्रशिक्षित

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उसका बाजार। उप कृषि निदेशक कार्यालय के सभागार में सोमवार को यूपी एग्रीज-यूपीडास्प परियोजना के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें परियोजना के लिए नवचयनित तकनीकी सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. आईपी सिंह ने कहा कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय में गुणात्मक वृद्धि करना है। परियोजना वैज्ञानिक मोबिन ने कहा कि तकनीकी सहायक किसानों को खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक विधियों की जानकारी देंगे। कृषि विशेषज्ञ डॉ. नलिन चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि सभी तकनीकी सहायक गांव-गांव जाकर किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ वैज्ञानिक पद्धति से खेती के लिए प्रेरित करें। इस दौरान मत्स्य विशेषज्ञ डॉ. प्रद्युम्न प्रियदर्शी, वरिष्ठ उप प्रबंधक नवीन सिंह, सचिन सहित अन्य लोग मौजूद रहे।