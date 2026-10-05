Siddharthnagar News: स्टेशन रोड से 300 से अधिक कब्जे हटाए गए

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स्टेशन रोड शहर के प्रमुख और व्यस्त मार्गों में शामिल है। यहां रेलवे स्टेशन, रोडवेज, पीजी कॉलेज और घनी आबादी होने के कारण दिनभर लोगों और वाहनों की आवाजाही रहती है। आरोप है कि दुकानदारों और मकान मालिकों ने रेलवे की नाली पर स्लैब डालकर चबूतरे बना लिए थे। कई दुकानों के सामने सड़क की ओर छाजन भी निकाल लिया गया था। इससे मार्ग संकरा होने के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनती थी।रेलवे की ओर से पहले एनाउंस कराकर लोगों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की अपील की गई थी। निर्धारित समय पूरा होने के बाद सोमवार को अभियान शुरू किया गया। नायब तहसीलदार सदर अमित कुमार, ईओडब्ल्यू के अधिकारी शिवम, फरेंदा रेलवे थाने की पुलिस, जीआरपी और सिद्धार्थनगर पुलिस की टीम सिंहेश्वरी मंदिर पहुंची। इसके बाद मुख्य बाजार होते हुए थाना मोड़ तक एक-एक कर अतिक्रमण हटाया गया।कार्रवाई शुरू होते ही कई दुकानदार अपना सामान और टीन-छाजन समेटने लगे। जिन अतिक्रमणों को खुद नहीं हटाया गया, उन्हें जेसीबी से हटाया गया। अभियान के दौरान किसी तरह का विवाद न हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा।ईओडब्ल्यू के अधिकारी शिवम ने बताया कि रेलवे की जमीन से अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए हैं। अभियान आगे भी जारी रहेगा। दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।